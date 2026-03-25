Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : visite des installations hydrauliques réalisées par le programme Aide de la Chine


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 26 Mars 2026



Tchad : visite des installations hydrauliques réalisées par le programme Aide de la Chine
Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable au Tchad, 19 forages, 11 petites stations d’alimentation en eau et 8 stations de taille moyenne ont été réalisés par le programme Aide de la Chine pour un Futur Partagé.

Ainsi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, accompagné du président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raïkina Bealoum, du délégué provincial de l'eau Mangué Oudah Ali, et de plusieurs chefs de services déconcentrés de l'État, ont fait une visite sur quelques châteaux pour s'enquérir des réalisations.

À cette occasion, le château F2 et celui de Ngomanan ont été visités. Ce sont des châteaux de 60m³ pour 5 forages, 10 bornes fontaines pour environ 6 000 habitants. Les travaux sont quasiment prêts, et la qualité de l'eau est potable pour la consommation, selon les services techniques et les ingénieurs chinois en charge de la réalisation.

Un délai de 72 heures a été accordé aux services de la STE par le délégué général du gouvernement, pour la connexion aux réseaux de la société, et l'augmentation de la production pour la consommation de la population. Ces installations sont alimentées par un système photovoltaïque.

Le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul a mis en exergue cette visite par le lancement officiel de la production de ces châteaux d'eau, tout en appelant la population à la bonne utilisation et la gestion pour la pérennisation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/03/2026

​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire

​Tchad : le CICR organise un concours national en droit international humanitaire

Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets 24/03/2026

Populaires

Tchad : pourquoi les usagers se battent-ils après un accident de circulation ?

25/03/2026

Tchad : à 16 ans déjà ivres, les dérives inquiétantes des adolescentes à N’Djamena

25/03/2026

Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 10ème arrondissement de N'Djamena

25/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 24/03/2026 - Djimet Wiche

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression 19/03/2026 - Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante.

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter