Tchad : visite des installations hydrauliques réalisées par le programme Aide de la Chine

Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable au Tchad, 19 forages, 11 petites stations d’alimentation en eau et 8 stations de taille moyenne ont été réalisés par le programme Aide de la Chine pour un Futur Partagé.



Ainsi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, accompagné du président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raïkina Bealoum, du délégué provincial de l'eau Mangué Oudah Ali, et de plusieurs chefs de services déconcentrés de l'État, ont fait une visite sur quelques châteaux pour s'enquérir des réalisations.



À cette occasion, le château F2 et celui de Ngomanan ont été visités. Ce sont des châteaux de 60m³ pour 5 forages, 10 bornes fontaines pour environ 6 000 habitants. Les travaux sont quasiment prêts, et la qualité de l'eau est potable pour la consommation, selon les services techniques et les ingénieurs chinois en charge de la réalisation.



Un délai de 72 heures a été accordé aux services de la STE par le délégué général du gouvernement, pour la connexion aux réseaux de la société, et l'augmentation de la production pour la consommation de la population. Ces installations sont alimentées par un système photovoltaïque.



Le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul a mis en exergue cette visite par le lancement officiel de la production de ces châteaux d'eau, tout en appelant la population à la bonne utilisation et la gestion pour la pérennisation.