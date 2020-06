Tchad : visite du gouverneur du Logone Occidental à l'hôpital provincial de Moundou

Le grand bâtiment étant en réhabilitation, les malades et les bureaux sont déplacés dans l’ancien bâtiment. Le gouverneur a échangé avec les sages femmes. Il les a encouragés pour les efforts qu’elles fournissent tous les jours. Dago Yacoub leur a demandé de garder le même élan.



Après la visite, le gouverneur a tenu une rencontre avec le délégué sanitaire et les responsables des différents services de l’hôpital. Prenant la parole pour la circonstance, le directeur adjoint de l’hôpital provincial de Moundou, Dr Barah Mallah a remercié le numéro un de la province du Logone Occidental pour sa visite.



Il a ensuite présenté son institution en évoquant ses forces, ses faiblesses et aussi les difficultés qu’elle rencontre. Face à la pandémie de la Covid-19, l’hôpital de Moundou a mis sur pied une équipe constituée de médecins, des infirmiers, des laborantins, des hygiénistes, des chauffeurs, du personnel d’appui et des brancardiers dédiés uniquement à la gestion de la crise.