Tchad : visite guidée de l'AFD du Projet COM-NORD à Borkou

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 8 Juin 2022



Ce projet vise à réduire la vulnérabilité des populations du Nord du Tchad, en appuyant le développement intégré et participatif des espaces urbains et péri-urbains des communes.

L’Agence française de développement (AFD), conduite par le 2ème conseiller de l’ambassade de France au Tchad, Guillaume Delenda, a effectué une visite, ce jeudi 2 juin 2022 à Borkou. Il s’agit de s’enquérir sur la réalisation du projet de développement intégré des communes du Nord Tchad (COM-NORD).



Ledit projet vise à réduire la vulnérabilité des populations du Nord du Tchad, en appuyant le développement intégré et participatif des espaces urbains et péri-urbains des communes du Nord du Tchad (Faya, Fada et Bardai), avec un focus sur les besoins des femmes, des jeunes et plus largement des groupes défavorisés. C’est l’Agence de coopération allemande, par ailleurs bénéficiaire du projet qui a procédé à la présentation de tous les projets réalisés à Borkou.



À travers le projet COM NORD, l’Agence française de développement et ses partenaires ont financé plusieurs sous-projets, notamment le projet lié à l’agriculture maraîchère, la formation professionnelle des jeunes garçons et femmes en couture, la subvention à un groupement de femmes pour la transformation de dattes, ainsi que l’appui au groupement des femmes à la vente sur les marchés.



Ainsi, le projet de la culture maraîchère a été développé au village Koukouroun, dans la palmeraie de Borkou. Ce projet a bénéficié des installations des panneaux solaires, de forages d’eau, à travers le GIZ. Ces installations ont permis aux bénéficiaires de cultiver en toute tranquillité leurs champs, afin de mieux produire.



Djiddi Konimé, représentant des bénéficiaires, a témoigné que grâce au projet COM NORD, ils ont acquis le financement de leur projet de la culture maraîchère. « Maintenant, on se débrouille bien, car on n’a plus des problèmes d’eau », a-t-il ajouté. Pour le responsable de l’Agence de coopération allemande (GIZ), Gwenolé Creac’h, le projet COM NORD met en œuvre toutes les activités principales de la province. La première est la mise en place des panneaux solaires pour la mise en œuvre des réseaux d’irrigation. Car à Faya Largeau, il y a plusieurs nappes phréatiques assez profondes qui ont des impacts pour le développement de l’agriculture.



« Notre projet COM NORD a permis de creuser des puits qui sont plus profonds, entre 20 et 30 m, pour permettre d’atteindre la nappe en toutes saisons, afin de permettre aux groupements de la culture maraîchère, d’obtenir de l’eau pour exécuter leurs activités », a justifié Gwenolé Creac’h.



Le projet COM NORD a également mis en place un sous-projet de formation professionnelle des jeunes et femmes en couture. Au total, 30 apprenants dont 20 femmes et 10 garçons, suivent une formation pour une durée de 45 jours. Le représentant de la GIZ, Brahim Taha Djallabi, a relevé que les bénéficiaires auront à la fin de leur formation, un appui en matériel de couture et un suivi régulier pour qu’ils soient actifs dans le marché d’emploi.



Pour lui, d’autres projets de formation professionnelle sont également en cours, notamment la formation des jeunes et femmes en informatique et en menuiserie. Le projet COM NORD subventionne aussi le groupement des femmes de Bezoerr, pour la transformation des dattes.



Cette subvention permet aux bénéficiaires de transformer leur produit, le mettre en valeur et le vendre pour subvenir aux besoins des familles. Le projet COM NORD appuie également le groupement des femmes à la vente des marchandises sur les marchés. À cet effet, plusieurs femmes ont bénéficié de cet appui et témoignent que, grâce à ce financement, elles ont eu à booster leurs marchandises.



« Aujourd’hui, on est honoré et notre économie va de mieux en mieux », a déclaré la présidente du groupement des femmes du marché de Faya. Le montant total du financement effectué est de 31,5 millions d’euros, soit environ 22 milliards de FCFA. Il continuera à renforcer les activités en cours, pour l’amélioration des services d’eau et d’assainissement, et soutiendra également le développement du secteur de l’énergie renouvelable.









