Techniques de mobilisation de ressources : Les membres de la Fondation Sainte-Marie renforcent leurs capacités

Renforcer les capacités en stratégie et mobilisation des ressources, en vue de disposer des habilités nécessaires, pour soumissionner auprès des bailleurs de fonds, à l’échelle nationale et internationale. Tel est le sens de l’atelier de formation, à l’attention des membres du Conseil d’administration de la Fondation Sainte-Marie pour l’éducation (Fsme). Démarré il y a deux semaines, cette session de renforcement des capacités a pris fin le 1er aout 2019, dans les locaux du lycée Sainte-Marie d’Abidjan-Cocody.

Selon la formatrice, Anny Jalbert, il s’est agit pour l’essentiel de « donner les outils qu’il faut, pour la gestion des projets et les différentes stratégies à utiliser, pour mobilier des ressources financières ».

Jugeant pour sa part, cet atelier « nécessaire pour aller de l’avant », la secrétaire générale de la Fsme, Patricia Dailly Ajavon a indiqué que « le défi, est de capitaliser tous ces acquis, en vue de mobiliser beaucoup de ressources matérielles, humaines et financières, pour les activités de la Fondation ».

Parlant des actions de la Fsme, elle a signifié qu’elle a, à son actif, la réalisation de toilettes au bénéfice d’environ 300 enfants du primaire et de la maternelle, dans la plus vielle école primaire publique du village d’Anyama-Débarcadère, à la demande du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges).