Telecoming signe un accord exclusif de distribution des contenus digitaux du Real Madrid pour le continent Africain

L'accord permet le lancement de l'offre de contenu mobile du Real Madrid sur tout le continent ; En s'engageant avec Telecoming (www.Telecoming.com), le célèbre club espagnol choisit un partenaire de référence dans le développement de technologies de distribution et monétisation de services numériques

Telecoming, la société technologique européenne spécialisée dans la monétisation de services numériques, a signé un accord avec le Real Madrid pour devenir le distributeur exclusif de son offre de contenu mobile en Afrique. Cet accord permet à Telecoming de renforcer sa présence dans le marché africain où il opère depuis 2015.

Le Real Madrid, le club de football le plus valorisé au monde et évalué à 1.646M€ par Brand Finance cette année, s’appuie sur Telecoming pour offrir à travers les opérateurs mobiles africains, une meilleure et unique expérience digitale, avec des formats adaptés aux nouveaux utilisateurs. Telecoming fournit également la technologie nécessaire à la monétisation de ce service via la facture opérateur et en assurera la promotion par son agence interne d’AdTech.

Cyrille Thivat, Directeur Général de Telecoming, explique : "Nous sommes très heureux d'être le partenaire exclusif du Real Madrid C.F. qui fait confiance au savoir-faire de Telecoming en matière de distribution, de production et de monétisation de services de divertissement mobiles. Nous souhaitons nous appuyer sur l'extraordinaire dynamisme du marché africain et sa maturité vis à vis du paiement mobile pour promouvoir avec succès l'offre de contenu digital du Real Madrid".

Telecoming possède la licence exclusive de distribution du contenu digital du club dans d’autres pays européens et entend s'appuyer sur son expérience du marché africain, pour développer avec le même succès sa collaboration avec le Real Madrid.

Contact de Presse :

Bárbara González

barbara@bg10.es

M. +34 603 578 654

À propos de Telecoming

Spécialisée dans les paiements mobiles depuis 2008, Telecoming (www.Telecoming.com) développe des technologies pour la monétisation de services numériques. Elle collabore avec des opérateurs de plus de 13 pays pour innover dans le marché du mobile grâce à ses trois domaines d'activité : la publicité numérique, le paiement sur facture opérateur et la technologie au service de l’expérience utilisateur. La société a été reconnue par London Stock Exchange comme l'une des organisations les plus inspirantes d'Europe et compte parmi les 5 000 sociétés européennes à la croissance la plus rapide, selon le Ranking Inc.5000 de Morningstar en 2018. Plus d'informations www.Telecoming.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/telecoming-w...