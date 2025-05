Titre : Inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno : les forces de sécurité intérieure sur le front de l’excellence

Sous la coordination du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, les forces de sécurité intérieure — la police nationale, la gendarmerie, la garde nationale et les unités spécialisées — s’illustrent de manière exemplaire. Des postes de contrôle méticuleusement installés et une présence discrète mais dissuasive jalonnent le parcours présidentiel et les zones d’affluence.



Les forces engagées ont su conjuguer anticipation, discipline et sens élevé du devoir pour assurer une prise en main sereine de la situation.



Le peuple tchadien peut, en ce moment historique, saluer le dévouement de ces femmes et hommes de l’ombre, garants de la quiétude publique. À travers leur mobilisation sans faille, c’est toute la République qui affirme son attachement à la paix, à l’ordre et à la grandeur des instants mémorables. L'inauguration du stade Idriss Déby Itno sera un moment de fierté sportive et culturelle.