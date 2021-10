Togo : le président turc Erdogan annoncé ce jour à Lomé

Initialement annoncé le 20 octobre, c’est finalement ce 19 octobre que le président turc, Recep Tayyip Erdogan arrive à Lomé, pour une visite d’amitié et de travail. C’est ce qu’a indiqué le 18 octobre 2021, un communiqué de la présidence togolaise. La visite à Lomé du dirigeant turc (une première), vise à renforcer la coopération entre le Togo et la Turquie, notamment dans les domaines diplomatique, économique et commercial.



Un tête-à-tête est annoncé entre le président togolais et son homologue turc. Au cours de cette rencontre, les deux hommes d’Etat passeront en revue le partenariat entre Ankara et Lomé, ainsi que les perspectives de coopération. Ils évoqueront également lors de leur entrevue, des sujets d’intérêt commun liés à la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique et la gestion de la pandémie au coronavirus. S’en suivra une séance de travail entre les délégations officielles des deux pays qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération. Ces accords sont annoncés dans les secteurs de l’agriculture, du commerce et de la défense.



A travers ces accords de coopération, les autorités du pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe espèrent « que le faible volume commercial entre la Turquie et le Togo soit élevé ». Elles soutiennent par ailleurs que « le Togo a enregistré une tendance de croissance économique au cours des dernières années, due à l’instauration de la stabilité politique dans le pays ». Les relations entre le Togo et la Turquie se sont renforcées au cours de ces derniers mois avec les visites des officiels turcs à Lomé et togolais à Ankara.



Et pour développer davantage la coopération, l’Etat turc a ouvert en avril dernier, son ambassade à Lomé avec la nomination d’Esra Demir comme le tout premier ambassadeur de la Turquie auprès de la République togolaise. Il faut dire que cette visite de travail de Racep Tayyip Erdogan sera élargie aux présidents du Faso, Roch Marc Christian Kabore et du Libéria, Georges Manneh Oppong Weah. Ces deux chefs d’Etat qui arrivent ce mardi à Lomé auront des échanges avec leurs homologues togolais et turc.