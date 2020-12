Tournoi de l’UNIFAC : Le Tchadien Mahamat Al-hadj Alaou va diriger la finale Cameroun-RCA

Satisfait par la prestation des arbitres tchadiens, le comité d’organisation de la coupe de l'UNIFFAC U20, a désigné l'arbitre central tchadien Mahamat Al-hadj Alaou pour officier la finale prévue ce mercredi 23 décembre 2020 entre le Cameroun et la République centrafricaine.



En effet, en regroupement à Malabo en Guinée Équatoriale pour le compte du tournoi de l’UNIFFAC des moins de 20 ans (U20), les arbitres tchadiens Mahamat Al-hadj Alaou, Victorine Ngarassoum et Brahim Ahmat ont dignement représenté leur pays. Selon plusieurs observateurs, ils y ont officié des matches en se montrant à la hauteur des tâches qui leur sont demandées. Ce résultat satisfaisant vient couronner le travail abattu par le département arbitrage de la Fédération tchadien de football (FTFA) et ouvre à présent les portes vers d’autres horizons.



Pour cette confrontation qui met aux prises le Cameroun à la République Centrafricaine, les officiels sont les suivants : arbitre central, Mahamat Al-hadj Alaou (Tchad), premier assistant, Guylain Ngila (RDC), deuxième assistant, Carlos Ndong (Guinée Équatoriale) et comme arbitre de table, Malala Kabanga (RDC) Pour rappel, Mahamat Al-hadj Alaou est celui qui a officié le match d'ouverture entre le Cameroun et la RDC.