Informations Tout savoir sur les variantes du poker

- 19 Juillet 2024



Apprenez les différences entre les variantes du poker telles que le Texas Hold'em, l'Omaha, le Stud Poker, et plus encore. Devenez un expert du poker !

Les différentes variantes du poker



Il existe plusieurs jeux de cartes qui font le bonheur des pratiquants partout, à la maison, dans les casinos de



Découvrez dans cet article les versions les plus courantes de ce jeu pratiqué depuis des centaines d’années partout dans le monde.



Les versions du poker les plus courants dans le monde des jeux de carte



Voici une liste des variantes de ce jeu centenaire et apprécié des coins de paris comme les casinos et autres salles de jeux divers. Lisez pour en savoir plus et jouez à une variante que vous n'avez jamais essayée auparavant.



1. Texas Holdem



Originaire du Texas comme l’indique son nom et précisément de la ville de Robstown dans le sud texan, cette variante du poker est la plus populaire et la plus pratiquée aujourd’hui. Les prémices du Texas Holdem ont débuté à l’aube du XXe siècle où la variante en vogue était le five Card Draw. Le poker texan a pris le dessus dès lors et ouvre d’autres horizons à la pratique de ce jeu de cartes de renommée mondiale. Pendant les parties de jeu de cette variante, des cartes fermées en raison de deux par joueurs sont distribuées. Les intervenants de cette partie de jeu devront utiliser ces cartes en les associant à cinq autres communes distribuées à leur tour durant les étapes du préflop, flop, turn et river. L’objectif est de réussir à avoir la meilleure main de la partie après les différents tours d’enchère et au moment de l’abattage. Pour sortir victorieux d’une séance du poker texan, il faudra toucher la main la plus haute qui se forme avec deux cartes propres et cinq cartes communes.



2. Omaha



On ne peut parler des variantes les plus en vogue du poker aujourd’hui sans mentionner la variante Omaha. C’est une variante qui vient tout juste après celle texane qui est d’ailleurs son précurseur direct. En d’autres termes, la pratique de l’Omaha a été inspirée par le Texas Holdem. Ce qui différencie ces deux sœurs de variante est qu'à l’opposé de la variante texane, les cartes fermées distribuées pendant les parties d’Omaha sont au nombre de quatre. Les cartes communes ici conservent leur nombre égal à cinq mais sont distribuées à face découverte. Ici, la condition unique pour remporter la partie est de réussir à former la meilleure combinaison de cinq cartes. C’est une combinaison qui se constitue de trois des cartes communes et de deux cartes propres du joueur.



3. Stud Poker à sept cartes



C’est une des variantes les plus difficiles du jeu de carte qu’est le Poker. Le Seven Card Poker, malgré sa complexité avérée, est aussi une version très populaire de ce genre de divertissement. C’est un jeu au cours duquel chaque partie prenante reçoit un lot de sept cartes. Ici, lors de la distribution, certaines cartes sont remises avec la face cachée et d’autres non. Il est important de savoir que seulement cinq des cartes reçues permettront de terminer la séance pour le gagnant.



La séance est subdivisée en nombre de tours pendant lesquels les joueurs reçoivent leur carte. Ainsi, lors du premier tour, les joueurs reçoivent deux cartes dont une à face cachée. À partir de cet instant précis, le jeu débute et les enchères peuvent commencer. Durant toute la séance ludique, un total de quatre cartes est à face visible contre 3 trois à face cachée. Le gagnant, comme dans la plupart des cas, va devoir sortir la meilleure main composée de cinq cartes sur les sept reçues.



4. Poker à 5 cartes



Cette variante est pratiquée avec cinq cartes comme indiqué par son nom. Selon le schéma de suspens habituel, une seule des cinq cartes reçue par les joueurs est cachée. Les concurrents ont dans ce cas accès à la valeur des quatre autres restantes. Après la succession des tours d'enchères obligatoire, le gagnant de la partie doit posséder la main la plus élevée.



5. Tirage de cartes au poker 5



Il s’agit ici de la version détrônée par le Texas Holdem. Cette version est restée en tête d’affiche jusqu’au début du XXe siècle et s’est fait écarter par l’arrivée de celle texane. C’est le poker par excellence pour les amateurs ou débutants qui désirent être initiés à ce jeu à cause de la facilité de compréhension qui lui est due. Ici, aucune carte n’est dévoilée et le joueur est le seul à avoir connaissance de la valeur de ses cartes. C’est une variante qui se caractérise par la notion du rejet qui permet aux joueurs de remplacer des cartes jugées inutiles à leur jeu. Les éliminations se suivent à chaque tour d’enchère. L’abattage est ce qui définit le gagnant lorsqu’il arrive que deux joueurs ou plus réussissent à se maintenir jusqu’au dernier tour du jeu.



Un jeu de carte à plusieurs visages



Le poker est l’un de ces jeux de cartes les plus anciennement connus dans le monde. Il a colonisé plusieurs milieux allant des bateaux de pirate et passant par les casinos et autres coins de divertissements. Il existe en plusieurs versions distinctes dont les plus populaires sont la texane et l’Omaha. C’est un jeu qui est accessible à tous allant des variantes les plus simples aux plus compliquées. Amateur ou pro, chacun peut trouver la version qui lui convient le mieux. Il existe plusieurs jeux de cartes qui font le bonheur des pratiquants partout, à la maison, dans les casinos de machine à sous en ligne ou autres lieux de divertissement quelconque. Le poker est certainement le plus ancien et le plus populaire de ces jeux de cartes. C’est un divertissement qui existe en plusieurs variétés qui prêtent à confusion pour les novices et parfois pour les plus expérimentés.Découvrez dans cet article les versions les plus courantes de ce jeu pratiqué depuis des centaines d’années partout dans le monde.Voici une liste des variantes de ce jeu centenaire et apprécié des coins de paris comme les casinos et autres salles de jeux divers. Lisez pour en savoir plus et jouez à une variante que vous n'avez jamais essayée auparavant.1. Texas HoldemOriginaire du Texas comme l’indique son nom et précisément de la ville de Robstown dans le sud texan, cette variante du poker est la plus populaire et la plus pratiquée aujourd’hui. Les prémices du Texas Holdem ont débuté à l’aube du XXe siècle où la variante en vogue était le five Card Draw. Le poker texan a pris le dessus dès lors et ouvre d’autres horizons à la pratique de ce jeu de cartes de renommée mondiale. Pendant les parties de jeu de cette variante, des cartes fermées en raison de deux par joueurs sont distribuées. Les intervenants de cette partie de jeu devront utiliser ces cartes en les associant à cinq autres communes distribuées à leur tour durant les étapes du préflop, flop, turn et river. L’objectif est de réussir à avoir la meilleure main de la partie après les différents tours d’enchère et au moment de l’abattage. Pour sortir victorieux d’une séance du poker texan, il faudra toucher la main la plus haute qui se forme avec deux cartes propres et cinq cartes communes.2. OmahaOn ne peut parler des variantes les plus en vogue du poker aujourd’hui sans mentionner la variante Omaha. C’est une variante qui vient tout juste après celle texane qui est d’ailleurs son précurseur direct. En d’autres termes, la pratique de l’Omaha a été inspirée par le Texas Holdem. Ce qui différencie ces deux sœurs de variante est qu'à l’opposé de la variante texane, les cartes fermées distribuées pendant les parties d’Omaha sont au nombre de quatre. Les cartes communes ici conservent leur nombre égal à cinq mais sont distribuées à face découverte. Ici, la condition unique pour remporter la partie est de réussir à former la meilleure combinaison de cinq cartes. C’est une combinaison qui se constitue de trois des cartes communes et de deux cartes propres du joueur.3. Stud Poker à sept cartesC’est une des variantes les plus difficiles du jeu de carte qu’est le Poker. Le Seven Card Poker, malgré sa complexité avérée, est aussi une version très populaire de ce genre de divertissement. C’est un jeu au cours duquel chaque partie prenante reçoit un lot de sept cartes. Ici, lors de la distribution, certaines cartes sont remises avec la face cachée et d’autres non. Il est important de savoir que seulement cinq des cartes reçues permettront de terminer la séance pour le gagnant.La séance est subdivisée en nombre de tours pendant lesquels les joueurs reçoivent leur carte. Ainsi, lors du premier tour, les joueurs reçoivent deux cartes dont une à face cachée. À partir de cet instant précis, le jeu débute et les enchères peuvent commencer. Durant toute la séance ludique, un total de quatre cartes est à face visible contre 3 trois à face cachée. Le gagnant, comme dans la plupart des cas, va devoir sortir la meilleure main composée de cinq cartes sur les sept reçues.4. Poker à 5 cartesCette variante est pratiquée avec cinq cartes comme indiqué par son nom. Selon le schéma de suspens habituel, une seule des cinq cartes reçue par les joueurs est cachée. Les concurrents ont dans ce cas accès à la valeur des quatre autres restantes. Après la succession des tours d'enchères obligatoire, le gagnant de la partie doit posséder la main la plus élevée.5. Tirage de cartes au poker 5Il s’agit ici de la version détrônée par le Texas Holdem. Cette version est restée en tête d’affiche jusqu’au début du XXe siècle et s’est fait écarter par l’arrivée de celle texane. C’est le poker par excellence pour les amateurs ou débutants qui désirent être initiés à ce jeu à cause de la facilité de compréhension qui lui est due. Ici, aucune carte n’est dévoilée et le joueur est le seul à avoir connaissance de la valeur de ses cartes. C’est une variante qui se caractérise par la notion du rejet qui permet aux joueurs de remplacer des cartes jugées inutiles à leur jeu. Les éliminations se suivent à chaque tour d’enchère. L’abattage est ce qui définit le gagnant lorsqu’il arrive que deux joueurs ou plus réussissent à se maintenir jusqu’au dernier tour du jeu.Le poker est l’un de ces jeux de cartes les plus anciennement connus dans le monde. Il a colonisé plusieurs milieux allant des bateaux de pirate et passant par les casinos et autres coins de divertissements. Il existe en plusieurs versions distinctes dont les plus populaires sont la texane et l’Omaha. C’est un jeu qui est accessible à tous allant des variantes les plus simples aux plus compliquées. Amateur ou pro, chacun peut trouver la version qui lui convient le mieux.





Dans la même rubrique : < > Italie vs Ukraine : 1xBet présente les participants du match de qualification pour l'EURO 2024 Pentagram 5000 : le succès d’1xBet avec la possibilité d'un super-gain India should enter into military-treaty to get US-boots on ground for retrieving Indian territory from China & Pakistan and for independence of Tibet Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)