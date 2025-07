Tunisie : hygiène des mains avant de cuisiner, entre négligence et ignorance

De retour au marché, la majorité de femmes manipulent les aliments sans se laver les mains, un geste à risque, capable de transférer les agents pathogènes des mains aux aliments. Un tour dans certains ménages pour se rendre à l'évidence.



Selon les experts, il est inutile d'avoir des aliments propres si les mains que vous utilisez pour les manipuler sont sales. Cependant, les agents pathogènes qui se sont retrouvés sur vos ongles et vos doigts peuvent "sauter" vers les aliments, un processus que la contamination croisée. Ce qui provoque de la diarrhée, des infections intestinales.



Chaque année, environ 600 millions de personnes tombent malades à cause de maladies d'origine alimentaire, souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un chiffre qui devrait attirer l'attention du pouvoir public sur la question de sensibilisation aux lavages des mains avant de mijoter.



Ce geste vital ignoré par certaines femmes

Selon Habista, mère d'une famille, habitant le quartier Ridina dans la commune du 5ème arrondissement, « laver les aliments avant de préparer suffit de se débarrasser des microbes ».



Même constat chez les autres femmes à l'exemple Florence : « je me lave les mains à la sortie du marché, comme pendant la période du COVID-19. De retour au marché, il est difficile de prendre son temps à songer laver les mains avant de déballer son panier, souvent on laisse les enfants s'en occuper », souligne-t-elle.



Bien que la cuisine soit la colonne vertébrale de tous les ménages, c'est un lieu de tout danger, lorsque certaines règles d'hygiène ne sont pas respectées. Se laver les mains avant de manipuler les aliments à préparer est un geste simple à reproduire au quotidien, pour préserver les intoxications alimentaires et protéger la santé de toute la famille.



Face à l'apparition du choléra et à l’insalubrité dans nos marchés, les femmes doivent laver leurs mains de retour à la maison, avant l'accès à leur cuisine. Il faut aussi conseiller aux enfants de se laver à la sortie des toilettes, car un homme averti en vaut deux.