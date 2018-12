Une tchadienne désignée au sein d'un organe consultatif de l'UA

La vice-présidente du conseil économique social et culturel de l'Union Africaine, Amalkher Djibrine Souleymane, a tenu ce jeudi 27 décembre un point de presse à N'Djamena.



"Suite à la 2ème session ordinaire de l'assemblée générale permanente du Conseil économique, social et culturel de l'UA (ECOSOCC-UA) tenue à Nairobi, au Kenya le 11 décembre 2018, j'ai l'honneur de vous informer et d'informer la population de mon pays de mon élection au poste de vice-présidente", a-t-elle déclarée.



Elle a remercié l'État tchadien pour ses efforts consentis au niveau continental et international pour l'unité et l'intégration africaine, ainsi que ses investissements sans réserve dans les réformes de l'UA.



L'ECOSOCC est un organe consultatif de l'UA, composé de différents groupes sociaux professionnels des États membres. Elle es une plateforme qui permet à la société civile africaine de jouer un rôle actif dans la planification de l'avenir du continent, et de s'organiser en partenariat avec les gouvernements afin de contribuer à la définition des principales politiques et programmes de l'UA.



L'UA a fait une avancée décisive vers la consolidation de son architecture institutionnelle avec la tenue de la première assemblée générale de l'ECOSOCC, le 9 septembre 2008 à Dar-salaam, en Tanzanie.