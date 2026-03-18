Union africaine : le président de la Commission condamne l'attentat terroriste au nord-est du Nigeria

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Youssouf, condamne fermement les attentats-suicides qui se sont produits à Maiduguri, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, le 16 mars 2026, faisant plusieurs morts et d'autres blessés.



L'Union africaine est pleinement solidaire du gouvernement et du peuple de la République fédérale du Nigéria en cette période difficile et présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Le président réitère le rejet sans équivoque et la condamnation ferme de l’Union africaine de toutes les formes de violence perpétrées par des éléments terroristes et des groupes extrémistes violents contre les populations civiles et les responsables de la sécurité. Ces actes constituent une grave violation des droits de l'homme et portent atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité au sein des communautés.



Le président de la Commission félicite le gouvernement de la République fédérale du Nigéria, ainsi que les autorités de l'État de Borno, pour leurs efforts soutenus et collectifs dans la lutte contre le terrorisme et l'amélioration des conditions de sécurité à Maiduguri et dans ses environs au cours des dernières années.



Cet incident tragique souligne la menace persistante que représente le terrorisme et la nécessité d'une vigilance et d'une résilience continues. Le président demande en outre à la communauté internationale d'intensifier son soutien au Nigéria et à la région du bassin du lac Tchad en général, notamment en améliorant l'aide humanitaire, le renforcement des capacités, le partage de renseignements et en investissant durablement dans les initiatives de stabilisation et de développement visant à s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme.



L'Union africaine réaffirme que ce n'est que par l'intermédiaire d'une société tout entière, d'une approche collective de sécurité et d'action, d'une coopération renforcée et d'un engagement soutenu que la menace du terrorisme pourra être efficacement vaincue et assurer une paix durable, conformément aux instruments et cadres pertinents de l'Union africaine en matière de prévention des conflits, de lutte contre le terrorisme.



Le président réaffirme la pleine solidarité et le soutien indéfectible de l'Union africaine au Gouvernement et au peuple nigérians dans la promotion d'une paix et d'une stabilité durables.