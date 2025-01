Viol collectif à N'Djaména : La sociologue Aché Ahmat Moustapha dénonce cet acte odieux et a apporte son soutien à la victime

Un nouveau drame vient endeuiller la capitale tchadienne. Dans la nuit du 1er janvier 2025, une jeune fille de 17 ans a été victime d'un viol collectif au quartier Diguel, alors qu'elle rentrait du festival Dary. Cet acte odieux a suscité une vague d'indignation et de colère au sein de la société tchadienne.





La victime, secourue par les forces de l'ordre, a été conduite au Centre intégré des services multisectoriels de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a confirmé l'information et a assuré qu'une enquête était en cours pour retrouver les auteurs de ce crime.





Un contexte de violence accrue



Ce nouvel acte de violence vient s'ajouter à une longue liste d'agressions sexuelles dont sont victimes les femmes au Tchad. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant des comportements inappropriés et des agressions sexuelles au Festival Dary, poussant notamment la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, à réagir.





Les limites de la répression



Si le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a promis de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ce viol, de nombreux observateurs s'interrogent sur l'efficacité des mesures répressives. En effet, les violences faites aux femmes sont souvent banalisées et les agresseurs bénéficient trop souvent de l'impunité.





La société civile s'élève



La sociologue Aché Ahmat Moustapha, parmi d'autres voix, a dénoncé cet acte odieux et a apporté son soutien à la victime. Elle a appelé à une prise de conscience collective pour lutter contre cette culture du silence et de l'impunité.





"Petite sœur, le viol est un crime. Cette violence est inacceptable. Ce qui est arrivé est injuste. Tu es une victime et ce peu importe ton âge… Ensemble luttons contre cette culture du silence, cette culture banalisée du viol chez nous. Tu n'as rien à te reprocher, c'est à tes agresseurs de répondre de leurs actes. À eux d’avoir HONTE! Face à cette injustice profonde je suis de tout cœur avec toi et ta famille. Sache que tu es forte et que tu vas t'en sortir. Tu n'es pas seule", a écrit Aché Ahmat Moustapha, Sociologue, Réalisatrice, Auteure, Jury Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe et Ex Membre CPA.



.



Les défis à relever



Pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses et de renforcer les dispositifs de protection des victimes. Il est également urgent de mener des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités et lutter contre les stéréotypes sexistes.