L'Afrique : nouvelle frontière pour l'industrie du jeu

Freinée par des infrastructures et un réseau parfois défaillants, l'Afrique est traditionnellement en retrait par rapport au reste du monde dans l’industrie du jeu vidéo. Pourtant, le secteur a connu une montée en flèche ces dernières années. Avec la multiplication des petits acteurs et surtout la généralisation de l'utilisation des smartphones, l'Afrique est considérée comme l'avenir du jeu, grâce à l'afflux massif de nouveaux utilisateurs en ligne. Aujourd’hui, le continent cherche désormais à se démarquer en développant des divertissements 100 % africains.



Le dernier marché du jeu vidéo inexploité

Une population jeune et dynamique

Des jeux qui reflètent la culture africaine

Les défis à surmonter pour l’industrie du jeu vidéo en Afrique

L'essor des studios de développement locaux

En 2023, le marché des jeux vidéo en Afrique et au Moyen-Orient a connu la plus forte croissance annuelle des revenus mondiaux du secteur, atteignant plus de 7 milliards de dollars. L'une des principales raisons de l'explosion de l'industrie du jeu vidéo en Afrique est l'augmentation significative de l'accès à la technologie.Les smartphones, le déploiement de la 5G et l'amélioration de la connectivité Internet ont transformé le paysage numérique africain. Selon un rapport de la GSMA, l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 623 millions d'abonnés mobiles d'ici 2025, avec une adoption croissante des smartphones. Cette accessibilité accrue permet à un plus grand nombre de personnes de jouer à des jeux d’aventure, jeux casino , jeux vidéo compétitifs, principalement sur mobile.Le marché s'annonce lucratif, avec 63 millions de joueurs optant pour des jeux payants, souvent en utilisant des monnaies numériques. La grande majorité d'entre eux (95 %) jouent sur des téléphones portables.L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec une population dont plus de 60 % a moins de 25 ans. Cette démographie favorise l'adoption rapide des nouvelles technologies et des tendances culturelles, y compris les jeux vidéo.Les jeunes Africains sont non seulement des consommateurs avides de jeux, mais aussi des créateurs potentiels de contenu. De nombreux jeunes développeurs africains se lancent dans la création de jeux qui reflètent leur culture et leurs expériences uniques.Les jeux vidéo développés en Afrique commencent à incorporer des éléments culturels locaux, créant une identité unique pour l'industrie du jeu sur le continent. Des jeux comme Aurion: Legacy of the Kori-Odan de Kiro'o Games, basé au Cameroun, intègrent des histoires, des mythes et des graphismes inspirés des traditions africaines.Au Kenya, la société Usiku Games développe des contenus où les traditionnels combattants issus des mangas sont remplacés par des personnages africains. Ces jeux vidéo offrent aux joueurs du continent africain une alternative aux contenus majoritairement occidentaux et asiatiques.Il reste encore beaucoup à faire en termes d'investissements. La connectivité et l’infrastructure restent insuffisantes dans certaines régions, sans compter les coupures de réseau qui surgissent pour des raisons politiques. Tous ces défis limitent l'accès aux jeux en ligne et aux téléchargements de grande taille. Les développeurs africains font également face à des difficultés de financement et à un manque de soutien institutionnel pour leurs projets.

Malgré ces défis, de nombreux studios de développement locaux émergent et prospèrent. Des entreprises comme Leti Arts au Ghana et en Kenya, Maliyo Games au Nigeria et Kukua en Tanzanie montrent que l'Afrique peut non seulement consommer, mais aussi créer des jeux vidéo. Ces studios innovent en adaptant leurs jeux aux réalités locales. Depuis 2018, l'Afrique accueille son premier salon dédié aux jeux vidéo, l'Africa Games Week, au Cap.



L'intérêt international pour le marché du jeu vidéo en Afrique est en croissance. Des géants de l'industrie comme Microsoft et Sony commencent à investir dans l'écosystème de jeu africain. Par ailleurs, des initiatives comme le programme Paradise Game visent à soutenir les développeurs de jeux africains en leur offrant des ressources, des formations et des opportunités de réseautage.