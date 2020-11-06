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ولاية قيرا : وفاة رئيس السلطة التقليدية لمدينة منقالمي السيد / علي قدم قضايا


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Novembre 2020



ولاية قيرا : وفاة رئيس السلطة التقليدية لمدينة منقالمي السيد / علي قدم قضايا
انتقل إلى رحمة الله رئيس السلطة التقليدية لمدينة منقالمي السيد /علي قدم القضايا  صباح  الجمعة بمدينة الجنينة بدولة السودان  وذلك بعد وكعة صحية. 

وكان  الراحل شُهد له بدوره الفعال في بسط السلام والتعايش السلمي بين القبائل لولاية قيرا  وله العديد من المساهمات في تنمية المنطقة .

وقد كان الراحل الذي حكم المنطقة قرابة 15 سنة مستشارا بالمجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والشيوخ التقليديين بتشاد ، ورئيس جمعية الشيوخ التقليديين بولاية قيرا .
إنا لله وإنا إليه راجعون.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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