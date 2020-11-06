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TCHAD

تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين


Alwihda Info | Par HASSANEIN MAHAMAT HASSAN - 6 Novembre 2020



تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info
تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info
ما زالت تتواصل سلسلة نشاطات مؤسسة القلب الكبير. وهذه المرة مد التلاميذ بمستلزمات دراسية تتمثل في المحفظات. خاصة لابناء الاسر و الطبقات الضعيفة التي لا تجد ما تكفي أبنها ذاتيا ....وكان ذلك بالمدرسة المركزية الابتدائية بمحافظة بلتن .. حاضرة إقليم وادي فيرا. بحضور عدد من الشخصيات الإدارية ومفتشي التعليم الأساس. ومندوب الشؤون الاجتماعية والتضامن الأسري وبعض من مناديب مختلف القطاعات الحكومية للولاية. وعلى رأسها محافظ محافظة بلتن ممثلا لحاكم الإقليم. 

بالتعليم نرتقي هكذا قدم ممثل مؤسسة القلب الكبير بالولاية آدم محمد عيسى خطابه الذي يدور حول ما تقدمه المؤسسة في جميع المجالات خاصة القطاع التعليمي . مضيفا أن هذه المستلزمات الممنوحة جاءت من السيدة الأولى للبلاد هندة ديبي اتنو عن طريق مؤسسة القلب الكبير عبر رئيسة البعثة لمؤسسة القلب الكبير شمس الهدى أبكر كدادي.
طالبة ان توزع على أبناء الأسر الفقيرة . 

محمد علي رحمة محافظ محافظة بلتن هو الآخر شاكرا رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى للبلاد هندة ديبي اتنو...على الأدوار التي تقوم بها مؤسستها في الجانب الإنساني..والذي يوافق خطة مارشال تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي اتنو إلى الترقية الإجتماعية. 

ونعيد للاذهان بأن عدد المحفظات (شنطة) يصل إلى 1250 توزع على المحافظات الست بالولاية .كل من محافظة دار الفواكه . ومقري. ودار تاما . واريبا. والبحير. وبلتن....وانتهت الحفلة بتقديم المحفظات رمزيا إلى بعض من التلاميذ.

تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info
تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info

تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info
تشاد: توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب في بيلتين © HASSANEIN MAHAMAT HASSAN/Alwihda Info


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