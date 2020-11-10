تشاد: الرئيس يلتقي المسئولين الاداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين في المحافظات الجنوبية

التقى مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال زيارته لمدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط ، بمختلف المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وكوادر الولاية ، والشباب والمرأة اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومعاوني مشير تشاد في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري تحدث فيه أولاً حاكم الولاية جبير يونس الذي أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه مشير تشاد للإدارة العامة والأهلية وتأمين البلاد وتنمية شاري الأوسط ودعمها بالمشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة ومستقبل الشباب ، متطرقا للقضية التي يعاني منها سكان الولاية ، قضية الرعاة والمزارعين التي أصبحت معضلة الإدارة المحلية ، ومن أجل إيجاد الحلول لها وضعت لجنة مشتركة هدفها التركيز على متابعة وحل كلما يتعلق بهذه القضية.



مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قدم شكره للمسئولين الاداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين والمرأة والشباب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، داعيا الاداريين إلى العمل ومحاربة الرشوة والاختلاس ، والتقرب من المواطنين والاستمتاع لأحوالهم ، كما ركز على التحديات الصحية المتمثلة في جائحة كورونا وطلب من الجميع إلى اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية لقطع الطريق على جائحة كورونا، مضيفا شكري وتقديري لعمال الصحة الذين قاموا بواجبهم.



مشير تشاد تحدث عن قضية الرعاة والمزارعين وقال يجب على الطرفين احترام القوانين واللوائح الحكومية خاصة المراحيل كما دعاهم العيش سويا وقبول الآخر ، محذراً كل من يسيس هذه القضية ، آمرا في الوقت نفسه حاكم الولاية تجريد المواطنين عن السلاح



وعن الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام أكد مشير تشاد فقد فتحنا فيها حرب لاحوادة فيها ، كما أشار إلى حماية البيئة والمصادر الطبيعية لأنها مستقل البلاد ، امر الحاكم بحماية حظيرة ماندا



مشير تشاد تحدث عن العادات السيئة المتمثلة في ختان الفتيات والزواج المبكر ومختلف أنواع العنف المرتكبة ضد المرأة ، ومحذرا منها وكل من يمارسها يعرض نفسه لعقوبة السجن ، وينقل إلى سجن كوروتوروا، مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أمرا بتحقيق الإصلاح القضائي والعدالة الاجتماعية لأن العدالة هي سبيل التقدم



وعن مشروعي التنمية المتمثل في الشركة الوطنية للغزل والنسيج ومركز التدريب الفني والمهني قال مشير تشاد إنهما نعمة للشباب وطريق نحو المستقبل ، أمرا الجميع بأننا ومن هذه اللحظة لا نلبس الا من منتجاتنا المحلية ، ولا تدخل الى أراضينا الأقمشة المستوردة ، وعن شركة السكر أكد مشير تشاد دعمها ليستهلك التشاديين سكرنا المحلي ، كما أشار إلى انطلاقة كل المشاريع بالمنطقة التي توقفت بسبب خفض سعر البترول



آمرا مشير تشاد الحاكم وقوات الدفاع والأمن رفع كل الحواجز داخل الولاية ماعدى الحواجز الحدودية ، مؤكداً تزويد قوات الدفاع والأمن بالعتاد والسلاح والسيارات تساعدهم للحد من تهريب الأسلحة وكشف المتآمرين



وللسلطات التقليدية والشباب والمرأة أمرهم بدعم سياسته المتمثلة في محاربة العادات الضارة للتصدي لكل انواع العنف المرتكب ضد الجنس والاهتمام بالتعليم الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للرقي الاجتماعي



وأخيرا فقد دعى مشير تشاد السياسيين وكوادر المنطقة تفادي الخلافات وتوجيه الشباب وتوعيتهم من أجل تشاد التي نريد آمنة ومستقرة