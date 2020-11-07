زراعة:مشير تشاد يزور الحقل الزراعي تشاراي

تأتي زيارة مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للحقل الزراعي تشاراي التابع للإدارة العامة للهندسة العسكرية ببنغور تهدف الى تشجيع قواتنا البواسل على مشاركتهم الفاعلة للمجتمع التشادي والعمل على تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة سوء التغذية ، والتدخل أثناء الظروف العادية والاستثنائية وذلك لضمان توفير المواد الغذائية من خلال الهيئة الوطنية للأمن الغذائي ، مما يسهم في ضبط حركة السوق واستقراره .وتصب هذه البادرة في مجال تطوير التنمية المائية والزراعية التي تعتبر العملية المثلى للنهوض بالزراعة وتشجيعا للقائمين عليه خاصة الإدارة العامة للهندسة العسكرية التي جاءت بهذه البادرة . الحقل تشاراي الزراعي الواقع على بعد خمس كيلو مترات عند مدخل مدينة بنقور والذي تبلغ مساحته بحوالي ستة وسبعين هيكتار حيث يزرع فيه الارز فقط ، مشير تشاد خلال زيارته شجع القوات المسلحة ، وحثهم على مواصلة العمل للمشاركة في تنمية البلاد لكن فنيا فإن وكالة دعم التنمية الريفية هي التي تقوم بتوجيه العمل الزراعي عبر جدول الأعمال الزراعية ومد المزرعة بالبذور والأسمدة بغرض دعم التنمية المائية الزراعية .وخلال الزيارته للحقل الزراعي تشاراي وبخروجه فوجئ مشير تشاد بشباب واعي صب جل وقته في العمل الزراعي منذ بداية فصل الخريف وحتى اللحظة مما جعل مشير تشاد يتوقف ويحاكيهم ويشجعهم على العمل ، ويؤكد لهم بأن البلاد لاتبنى الا بقدرات أبناءها .يذكر بأن قواتنا التشادية لعبت دوراً رئيساً في تحقيق الأمن والاستقرار كما ساهمت في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا جاءت فلسفة مشاركة القوات المسلحة في التنمية الوطنية الشاملة تنفيذاً لهذا المشروع وذلك تحت شعار ( على قدر أهل العزم تأتي العزائم)

