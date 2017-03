Afrique : "Seul le Roi du Maroc agit", l'Ambassadeur Jean-Paul Carteron à Alwihda

"Lorsqu'un mirage français largue un seul missile, cela coûte 100.000 dollars. Diviser un seul missile par 25$ ,vous regardez déjà combien d'enfants, on peut sauver."

L’ouverture du Maroc sur l'Afrique et aussi sur le reste du Monde est un aspect qu'il ne faut pas du tout oublier aussi.Récemment, nous avons eu une conférence concernant 42 Etats insulaires qui souffrent du changement climatique. Dans ce pays, on n’émet pas un seul gramme de CO2 et on prend toute la conséquence du changement climatique dans la figure. La responsabilité sociale telle que la conçoit le Roi Mohammed VI l’a amené à s'ouvrir très largement en terme de coopération vers le reste du Monde.On s'aperçoit d'ailleurs lorsqu'il y a de bonnes idées qui sont généreuses, quelles ne sont pas exemptes des intérêts économiques, et que, ce que le Maroc met aujourd'hui en œuvre sur le continent est une coopération qui rapporte de l'argent et des avantages au Maroc.J'ai été frappé d'une chose que l'on n'a jamais vu ou rencontré jusqu'à maintenant ; Le Roi Mohammed VI fait beaucoup de visites officielles dans les pays africains. Aux frontières de ce que l'on voit habituellement, c’est-à-dire un magnifique jet privé qui se pose demain matin, ensuite, des motards qui se ruent dans la rue, puis un déjeuner, une réunion et un jet qui repart le soir.Non, lors de sa visite dans un pays africain, le Roi Mohammed VI reste 4 à 5 jours. Il reçoit du Monde. Il va se promener dans la rue. Il va au devant de la foule. Il va dans le marché. Ça c'est très important parce qu'il y a une dimension mystique du royaume qui va au-delà d'une royauté millénaire. Il y’a d'abord un roi qui est le commandeur de tous les croyants du Livre.Le Roi Mohammed VI est une autorité morale qui représente aujourd'hui, par rapport à un monde qui marche sur la tête, un véritable recours. Il est bien évident que le changement auquel nous allons assister dans les différents pays africains en coopération avec le Maroc sont des changement structurants pour l'avenir. Cette coopération est très importante parce qu'elle permet d'aller au devant d’une catastrophe qui est née de la désespérance dans beaucoup de pays africains, puis elle est structurante parce qu'elle redonne de l'espoir.Quand vous voyez que le Soudan du Sud indépendant depuis quelques années est devenue une catastrophe humanitaire internationale, le seul pays qui a pris l'initiative structurante c'est le Maroc en envoyant un hôpital. Moi, je représente les Îles Salomon. Nous avons un déficit total des hôpitaux. Quand quelqu'un tombe malade, c'est une catastrophe, si la personne n'a pas de l'argent pour aller se faire soigner à l'étranger. Ce qui se passe au Soudan du Sud c’est quelque chose. On fait des déclarations à la presse, aux Nations-Unies. On entend : "Il faut que ça s'arrête". Il faut qu'on agisse. Qui est-ce qui agit jusqu'à maintenant : C'est le Roi Mohammed VI. Personne d'autre n'a agi.De temps en temps, un avion passe et largue quelques sacs de farine. C'est tout. C'est l'égoïsme de notre monde. Je dis souvent qu' une ONG basée à Dakar qui s'occupe des enfants, a calculé qu'avec 25 dollars, on nourrit et soigne un enfant pendant un mois. Lorsqu'un mirage français largue un seul missile, cela coûte 100.000 dollars. Diviser un seul missile par 25$ ,vous regardez déjà combien d'enfants, on peut sauver.Si tous ces politiciens du Monde, parmis lequels il y a les lions danseurs de plaquette, avaient pris conscience du malheur de notre monde, on pourrait bien avancer dans une voie bien différente.