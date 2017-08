Au Tchad, Al Nahda veut promouvoir l'autosuffisance alimentaire

L’Association AL NAHDA pour l’aide et la sensibilisation des cultivateurs a organisé la cérémonie de lancement officiel de ses activités ce mercredi 2 juillet 2017 à l’hôtel Radisson BLU de N'Djamena, sous la présidence de Madame Chona Idriss Déby Itno.



Lors de son discours d’ouverture, la présidente de l’Association Madame Chona Idriss Déby Itno a déclaré qu’ AL NAHDA, qui signifie monde rural, est une Association à but non lucratif et apolitique qui contribue à la promotion et au développement des activités agricoles au Tchad, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et améliorer la condition de vie des producteurs tant sur le plan de la santé, de l’environnement et de l’éducation.



Selon elle, cette association est un cadre commun d’action qui permet d’apporter un soutien technique et matériel aux agriculteurs. Ses objectifs sont entre autres : sensibiliser les producteurs aux bonnes pratiques de l’agriculture en leur assurant des formations aux nouvelles techniques agricoles et à l’utilisation des produits nécessaires à l’accroissement des rendements ; mettre à la disposition des producteurs des intrants et semences adaptés ; promouvoir l’esprit entrepreneurial et encourager les initiatives allant dans le sens de la transformation des produits locaux ; initier un cadre de développement basé sur les activités de micro-crédit ; œuvrer pour une intégration globale de développement en appuyant d’autres secteurs tels que l’éducation , la santé , l’environnement et promouvoir la cohabitation pacifique.