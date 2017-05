Aux Etats-Unis, une journaliste tchadienne s'imprègne du fonctionnement de la presse

La journaliste Eveline Fakir, en collaboration avec l’ambassade des Etats-Unis, a fait, ce jeudi 11 mai 2017, au Centre Almouna, une conférence de restitution sur sa participation au programme Edward R. Murrow qui réunit chaque année des journalistes de part le monde pour examiner les pratiques du journalisme aux Etats-Unis.



Le programme Murrow est un partenariat public-privé innovant entre le Département d’état, l’Institut Poytner pour les Etudes des Medias et plusieurs grandes écoles de journalisme. Ce programme a permis à Eveline Fakir de rencontrer pendant trois semaines ses pairs venant d’autres pays et de visiter des institutions et organisations américaines diverses.



La journaliste Eveline Fakir, lors d’échanges avec ses confrères du Tchad, affirme qu’aux Etats-Unis, les réseaux ne sont pas faits pour faire l’auto-promotion de quelqu’un, et de dire que l’apparition des medias en ligne s’occupe beaucoup plus à traiter l’actualité, et a largement contribué à effriter les médias traditionnelles. Elle a souligné la particularité de la presse américaine qui privilégie davantage le journalisme d’investigation. Par ailleurs, elle relève que les américains sont respectueux des questions relevant de la souveraineté des Etats.



« On nous a fait la présentation de Washington. En Floride, on a fait un peu le bénévolat en plantant des arbres sur la plage. A New-York, on a visité des organes où l’on appris le journalisme de solution », informe Eveline Fakir.



Cette année, 90 journalistes venus des quatre coins du monde qui ont participé à ce programme Murrow, que l’ambassade des Etats-Unis offre sur le critère d’être journaliste et âgé de moins de 35 ans.