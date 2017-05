Cameroun:A quoi ressemblera le SAGO 2017

La rencontre qui a lieu le 24 mai 2017 au Hilton Hôtel, a servit de cadre aux représentants des 150 administrations publiques et privées, de mettre en place une stratégie commune pour la réussite de la sixième édition de la « Vitrine du Cameroun »(SAGO).

Après le succès grandissant des précédentes éditions, plus de 250 exposants sont attendus du 25 au 30 juillet 2017 à l’esplanade du Musée national, dans le but de permettre un partage d’informations entre gouvernants et gouvernés, notamment sur l’action des pouvoirs publics en direction de collectivités territoriales décentralisées, l’apport de l’entreprenariat privé pour le développement local et la contribution de la population à la gestion des affaires qui l’intéressent.

Les participants à la rencontre préparatoire du 24 mai dernier, sous la présidence du Représentant du Coordonnateur du Programme National de Gouvernance, le journaliste Dieudonné Mbarga, ont tablé sur plusieurs innovations qui seront mises en vitrine cette année autour d’un thème centrale : « Unité nationale, gestion de proximité et développement interrégional équilibré du Cameroun ». D’après Patrice Assiga,le Chef de projet : « il s’agit dans un contexte marqué par les mouvements d’humeurs dans la partie « anglophone »,d’offrir un cadre idoine d’échanges et de promotion du vivre-ensemble adossé sur une décentralisation qui se construit dans le pluralisme et la tolérance ».

L’édition 2017,à en croire le Dr.Vivianne Ondoa Biwole, invitée à la rencontre préparatoire et qui a exposé sous le thème : « La nécessité pour les administrations à fédérer les populations autour des politiques publiques » ; « l’édition 2017 va s’approprier les problématiques du moment et mettre en lumière les enjeux de la construction du Cameroun en tant qu’Etat unitaire décentralisé ».

Plateforme d’information et d’incitation des masses à l’adhésion aux politiques publiques, aux actions entreprises par l’Etat ainsi qu’aux initiatives privées pour le bien-être de tous,le SAGO,dans une dynamique de partenariat public-privé, s’ouvre depuis deux ans au secteur privé et à la société civile pour élargir le champ des opportunités aussi bien pour les entreprises que pour les populations qui ne disposent pas toujours de toutes les données utiles pour apporter leur contribution au développement du Cameroun.

La Vitrine du Cameroun, c’est soixante-dix mille visiteurs attendus en six jours ; un évènement qui affiche des ambitions républicaines et promeut une synergie en réalisations concrètes la volonté d’atteindre, ensemble, l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035. Contact du Chef de Projet, Patrice Assiga EYENE +237 677886322.