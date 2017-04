Centrafrique : La MINUSCA dénonce l’agression d’un de ses fonctionnaires à Bambari

Bangui, 11 avril 2017 – La MINUSCA a appris avec consternation l’agression dont a été victime l’une de ses fonctionnaires dans l’exercice de ses fonctions, mardi matin à Bambari (Centre de la RCA). La fonctionnaire de la MINUSCA a été blessée à la tête alors que l’équipe dont elle faisait partie s’était rendue dans le village de Bornou pour y mener une enquête sur la mort d’un individu.



Le convoi de la MINUSCA a été pris pour cible par des manifestants dont les jets de pierres ont brisé des vitres des véhicules et occasionnant la blessure de la fonctionnaire, qui est actuellement sous traitement.



La MINUSCA souligne que des enquêtes sont en cours pour identifier le ou les auteurs de cet acte inacceptable. La Mission rappelle que toute attaque contre le personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires constitue un crime passible de poursuites par les juridictions centrafricaine et internationale.



La MINUSCA appelle par ailleurs les communautés de Bambari au calme, à se prémunir de toute tentative de manipulation et à se joindre aux efforts entrepris pour renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale au moment où la ville se libère peu à peu de la présence des groupes armés. La MINUSCA réitère sa détermination à poursuivre sa mission en toute impartialité et à appuyer les efforts nationaux en vue du relèvement de la RCA.