Couac diplomatique : Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a appelé Moussa Faki

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a reçu un appel téléphonique le 8 mai 2017 du secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a appris Alwihda Info, de l'Union Africaine.



Le secrétaire d'État américain a réaffirmé les liens étroits entre les États-Unis et le continent africain, par l'intermédiaire de l'Union africaine et a souligné que l'Afrique reste d'une importance stratégique pour les États-Unis et sa nouvelle administration.



Le secrétaire d'État américain a souligné que les États-Unis étaient déterminés à soutenir le continent dans les domaines de la paix et de la sécurité, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il a en outre invité le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à visiter Washington DC pour le prochain dialogue stratégique de la Commission des États-Unis et de l'UA à une date qui sera mutuellement déterminée.



Le président de la commission de l'UA a remercié le secrétaire d'État des États-Unis pour l'appel téléphonique cordial et a réitéré sa disponibilité auprès de la Commission de l'UA pour travailler avec les États-Unis en mettant l'accent sur leur programme commun de paix et de sécurité, la bonne gouvernance, la promotion des droits de l'homme et le développement.