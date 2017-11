INTERNATIONAL Discours de la Princesse Royale Lalla Hasna à la COP 23 à Bonn

Alwihda Info | Par Farid Mnebhi - 17 Novembre 2017 modifié le 17 Novembre 2017 - 15:44



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a co-présidé, le 16 novembre 2017 à Bonn, avec Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), la session de haut niveau de la COP23 dédiée à la journée de l’éducation sous le thème "Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l’éducation".



En ouverture de cette session de haut niveau, la Princesse Royale Lalla Hasna, représentante du Roi Mohammed VI,a prononcé un important discours devant de nombreuses personnalités venus à Bonn.



D'entrée, la Princesse Royale a tenu à affirmer que depuis son accession au Trône, le Roi Mohammed VI a inscrit la protection de l’environnement au cœur du développement du Maroc.



Poursuivant son discours, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a tenu à préciser qu'une étape importante avait été franchie en 2011 au moment où le droit à la primauté d'un environnement sain et au développement durable a été consacré par la Constitution marocaine.



La Princesse Lalla Hasna a ajouté que les thématiques environnementales, en général, et celle du climat figurent parmi les grandes priorités de l'engagement et de l'action du Maroc au cadre multilatéral, rappelant que son pays, en tant que Président de la COP22, a oeuvré résolument au renforcement et la consolidation de l'élan impulsé par la conclusion de l'Acccord de Paris.



C'est pourquoi, ajoute la Princesse marocaine, comme le souligne l'Appel de Marrakech proclamé à l'issue de ses travaux, la conférence a marqué "un point d’inflexion important" vers la concrétisation des engagements en actions.



Les États parties ont renouvelé leur "détermination à inspirer, l’espoir et l’opportunité pour les générations futures, a-t'elle rappelé, faisant remarquer que la Journée Éducation de la COP 22 a elle-même connu un temps fort, symbolisant la mobilisation de la jeunesse et manifestant son sens des responsabilités en matière de protection de l’environnement.



La Princesse Lalla Hasna a indiqué que les Journées Education des COP constituent "un espace privilégié d’échange de nos expériences et de nos méthodes éducatives, en matière de réchauffement de la planète".



"S’il n’est nul besoin de s’appesantir sur le caractère déterminant de l’éducation au développement durable pour relever le défi climatique, tant il y a consensus en la matière, il est, en revanche, primordial que nous mutualisions régulièrement nos approches pour les enrichir", a t'elle souligné.



A cette occasion, la Princesse Lalla Hasna a mis en exergue les actions entreprises par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement dont la raison d’être est l’éducation et la sensibilisation des citoyens à l’environnement, notant "qu’il n’est d’action de la Fondation sans composante éducative".



La Princesse Royale a précisé que les jeunes générations ont constitué une cible privilégiée de la Fondation, ajoutant qu'en coopération avec le Ministère de l’Éducation Nationale, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement a notamment introduit au Maroc deux programmes pour l’éducation environnementale, "Eco écoles" et "Jeunes Reporters pour l’environnement", rappelant qu’en 2017, le programme "Eco-écoles" s’est enrichi d’une nouvelle thématique spécifiquement dédiée aux changements climatiques.



De ses seize années dans le domaine de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement tire deux constats, a souligné la Princesse Royale, précisant en premier lieu qu’avec l’appui important d'organismes internationaux (UNESCO, PNUE, FAO ou encore le Secrétariat de la CNUCC) la Fondation s’est lancée en éclaireur dans une société d’abord hostile à l’idée même de protection de l’environnement. Aujourd’hui, il n’est de propos, ni d’action qui ne tienne compte de cette thématique. C’est là un premier résultat, un résultat dont la Fondation est fière. C’est ainsi un constat de satisfaction, s’est réjouie la Princesse Lalla Hasna.



Cependant, la Princesse Lalla Hasna a fait observer en second lieu que les résultats obtenus par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement restent insuffisants par rapport au défi à relever, notant que si la dynamique de la sensibilisation est bien engagée au Maroc, elle ne concerne pas encore tous les citoyens marocains, indépendamment de leur âge, de leur lieu de résidence ou de leur situation sociale.



C’est dans cet esprit, a-t'elle ajouté, qu’à l’occasion de la COP 23, le Secrétariat de la CNUCC et la Fondation prendront l’initiative de renforcer leur coopération pour que soit mis en œuvre l’article 6 de la convention-cadre, relatif à l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’accès du public à l’information.



En conclusion de son discours, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a rendu hommage à la présidence fidjienne pour "le si beau concept de Talanoa", sous lequel elle a placé les travaux de cette conférence, espérant que ce concept marque à jamais les négociations internationales sur le climat et devienne par excellence le modèle de dialogue pour tous les biens collectifs.



La Princesse s'est de même félicitée de l’action de Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, "qui déploie d’inlassables efforts pour que l’engagement des États en faveur de la lutte contre les changements climatiques s’affirme et se concrétise".





