Entretien : "Quand on a rencontré le président, il a parlé d’Al Qaida, Boko Haram", Mahamat Alhabo

Mahamat-Ahmad Alhabo : "Pour moi, il faut absolument que les tchadiens se retrouvent entre-eux et cherchent des solutions à la crise multi-dimensionnelle que le pays connait. Cette crise là, c’est une crise financière, économique, politique, sociale et multiforme. Nous au FONAC, nous avons dit que la meilleure des façons de résoudre ce problème est d’organiser un dialogue inclusif. Aujourd’hui, il y’a des tchadiens qui vivent dans la misère absolue. Le pouvoir ne veut pas entendre parler de dialogue inclusif. Quand on dit le dialogue inclusif, nous n’avons pas proposé ni donné de schéma. Nous avons lancé le principe du dialogue inclusif, si le pouvoir est d’accord on peut s’asseoir pour discuter du format, du contenu et de tout."



Le secrétaire général adjoint du PLD (Parti pour les Libertés et le Développement), Mahamat-Ahmad Alhabo, par ailleurs coordinateur du Front des partis politiques de l’opposition (FONAC), dans un entretien qu’il a accordé à Alwihda Info, a évoqué entre autres la rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et le Qatar, la présence des rebelles tchadiens en territoire Libyen et les accusations portées sur eux pour leur accointance supposée ou avérée avec les groupes terroristes.