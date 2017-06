Ethiopian Airlines accueillera le second Forum mondial de développement du fret aérien de l'OACI

6 juin 2017 - Ethiopian Airlines annonce qu'elle accueillera le Forum mondial de développement du fret aérien de l'OACI qui aura pour thème « Action pour le Développement Durable du fret aérien en Afrique. »



Le Forum se tiendra à la salle de conférence de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), du 27 au 29 juin 2017.



Le forum devrait permettre aux décideurs politiques, aux régulateurs des transports aériens, aux représentants du secteur de l'aviation et aux autres parties prenantes, d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Lomé, d'identifier les défis et les opportunités en s'appuyant sur les décisions prise lors de la 39e assemblée de l'OACI.



Le Directeur général du groupe Ethiopian, M. Tewolde GebreMariam a déclaré : « En tant que plus grand opérateur de fret en Afrique, nous sommes heureux d'accueillir cette rencontre primordiale, qui s'appuie sur la Déclaration sur le développement du fret aérien en Afrique et engage une feuille de route pour des actions prioritaires. Dans le but de compléter l'économie africaine en plein essor, les services de transport et de logistique d’Ethiopian se sont dotés des services de fret aérien les plus efficaces à destination et en provenance d'Afrique : en développant les destinations de fret à travers le monde, en inaugurant la première phase du terminal de fret II, qui, avec la deuxième phase, aura une capacité d’embarquement annuelle de 1,2 million de tonnes, et en automatisant le processus de gestion du fret avec l'un des meilleurs systèmes informatiques de fret. Je crois que ce forum créera de nombreuses opportunités pour les participants et leur permettra de voir l'immense potentiel que les services de transport et de logistique d’Ethiopian ont développé pour assurer un mouvement efficace des cargaisons à travers le continent et à l’étranger. Cela sera aussi l’occasion, sur la Terre des Origines, de faire de magnifiques visites des sites naturels et historiques en marge du Forum. »



Le forum devrait également contribuer aux activités de coopération entre l'OACI, l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et l'Association Internationale du Fret Aérien (TIACA).



Ethiopian Airlines profite de l’occasion pour faire des réductions de 15 % sur la classe affaires et de 12 % sur les tarifs de classe économique pour tous les participants des villes reliées par Ethiopian Airlines, qui effectueront le voyage pour participer au Forum. Il convient de rappeler qu’Ethiopian Airlines a accueilli, au début d'avril 2017, le Symposium mondial OACI de formation en aviation et TRAINAIR PLUS avec le thème « Ensemble, Améliorons la formation pour renforcer les capacités »