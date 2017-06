COMMUNIQUE Gard, leader mondial de l’assurance maritime, choisit Interoute pour sa transformation digitale

Accompagner la transformation digitale et améliorer l’expérience client.

Paris, 13 juin 2017 – Interoute, opérateur propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l'un des réseaux les plus importants et les plus avancés d'Europe, a été choisi par Gard, l’une des leaders mondiaux de l’assurance maritime, protégeant plus de 12 000 navires au total, pour assurer sa transformation digitale.



Comme tous les secteurs, l’assurance maritime connaît une digitalisation croissante. Gard est à la recherche permanente de solutions permettant d’optimiser et d’augmenter son efficacité opérationnelle en développant des portefeuilles de produits et services. C’est pourquoi l’entreprise a choisi Interoute pour accompagner sa stratégie de transformation digitale et améliorer l’expérience de ses clients – en assurant une disponibilité permanente avec une latence optimale.



« Nous avons consulté des experts de premier plan car nous voulions être vraiment sûrs du choix de notre partenaire. Nous avons rapidement réalisé que non seulement Interoute proposait les meilleures solutions techniques pour nous mais qu’il était également le fournisseur le plus innovant et le plus agile que nous ayons rencontré et son équipe a totalement compris nos besoins. » témoigne Carl August Poppe, Senior Manager Infrastructure Capabilities, Technology and Business Transformation chez Gard.



Gard a ainsi amélioré les processus de 13 de ses bureaux grâce à l’infrastructure TIC et à la plateforme cloud Virtual Data Centre d’Interoute, pour le plus grand plaisir des employés.



« Nous ne pouvons pas empêcher les accidents, mais nous pouvons aider nos souscripteurs à gérer les risques et leurs conséquences et à reprendre leur activité au plus vite, comme si de rien n’était. Pour ce faire, nous avions besoin d’une infrastructure numérique fiable et stable permettant des méthodes de travail plus intelligentes et plus rapides tout en améliorant l’expérience utilisateur. » déclare Carl August Poppe.



Pour accompagner sa transformation digitale, Gard a fortement investi dans l’informatique et les télécoms. La plateforme digitale mondiale d’Interoute pour les entreprises et sa solution cloud connectent tous les services de Gard et les applications tierces. Cela se traduit par une stabilité opérationnelle avec la flexibilité du cloud et un environnement agile qui permettent de passer de l’informatique traditionnelle au digital.



Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute, commente : « La flexibilité du cloud est un facteur important car elle assure une transition digitale en douceur, sans perte de données pendant le transfert. Gard est l'exemple parfait d'une entreprise qui a réussi à le faire et nous sommes fiers de les avoir en tant que clients.»



Carl August Poppe ajoute : « Les TIC sont la pierre angulaire de notre mission consistant à garantir à nos clients et à nos membres un processus de transfert de risque sûr et prédictible, et notre transition digitale nous rapprochera encore plus de nos clients avec un service plus fiable et plus cohérent. »





