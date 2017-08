Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders annonce l’envoi d’une équipe de la Division d’identification des victimes (DVI) de la Police Fédérale en Sierra Leone afin d’aider à l’identification des personnes décédées à la suite des dramatiques inondations et glissements de terrain. Cette catastrophe a causé la mort de plus de 400 […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...