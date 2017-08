La Turquie va accueillir 300 bacheliers tchadiens

Le vice-recteur de l’université de Karabük de Turquie Pr. Ibrahim Kurtul et le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Mackaye Hassane Taïsso ont signé hier, un accord de partenariat. L’Université de Karabük de Turquie a décidé d'accorder une bourse de 300 places aux lauréats du baccalauréat 2017.



Karabük est une université publique turque fondée en 2007. Elle compte 42.000 étudiants en son sein et forme dans différentes filières.