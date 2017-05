La jeunesse, thème de la Semaine africaine de l’UNESCO

Paris, 16 mai- « Investir dans la jeunesse africaine » est le thème de l’édition 2017 de la Semaine africaine de l’UNESCO, organisée au siège de l’Organisation du 22 au 24 mai.



Parrainée par Alain Claude Billie-By-Nze, ministre de l’économie numérique, de la communication, de la culture et des arts du Gabon, la semaine sera marquée par des animations, des concerts, des projections de films, des expositions et des tables-rondes. Elle est organisée par le groupe africain des Etats membres de l’UNESCO sous la présidence du Mozambique.



Au cours des trois jours de célébration de la culture africaine auront notamment lieu des défilés de mode des jeunes stylistes Diana Magesa (Tanzanie) et Tatenda Sipula Bespoke (Afrique du Sud), le 22 mai (16h00, Hall Ségur). L’art de la haute maroquinerie par la Maison Andridz (Madagascar) donnera lieu à un atelier, le 23 mai (14h30, Salle Miró). Il sera suivi par des contes de l’Afrique traditionnelle dits par Fouma Traoré (Burkina Faso), à 15h30 (Salle Miró).



Le 24 mai, des animations à destination des enfants (percussions, danse africaine, masques…) sont prévues à 10h00 (Hall Ségur) ainsi qu’un concert de Patricia Essong (Cameroun) à 16h00 (Hall Ségur).



Parallèlement, une table-ronde sur le rôle et les perspectives de la jeunesse africaine est organisée les 23 et 24 mai (salle IV), en présence d’universitaires, d’entrepreneurs, de représentants de gouvernements et de la société civile africains.



Le film Tourbillon à Bamako, de Dominique Philippe, sera par ailleurs diffusé le 23 mai (18h00, salle IV).



Enfin, du 22 au 24 mai le jeune Chef congolais Dieuveil Malonga investira les cuisines du restaurant de l’UNESCO pour revisiter la gastronomie africaine.



La Semaine africaine est une manifestation annuelle qui vise à accroître la visibilité de l’Afrique à travers la mise en valeur la diversité de son patrimoine culturel et artistique. Elle coïncide avec l’anniversaire, le 25 mai 1963, de la création de l’Organisation de l’Unité africaine, devenue l’Union africaine en juillet 2002.