Le Maroc plaide pour l'amélioration de la coopération économique et commerciale avec le Tchad

L'ambassade du Maroc au Tchad a célébré, ce dimanche 31 juillet 2017, à l'Hôtel Ledjer Plaza, le 18ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au trône de Ses Glorieux Ancêtres, en présence du secrétaire d'État aux Affaires Étrangères Haoua Outman Djame, du secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères Moussa Mahamat Dago, des diplomates accrédités au Tchad et d'autres invités de marques.



Cette célébration de l'accession au trône du Roi Mohammed VI est une occasion pour le peuple marocain de renouveler son attachement au pacte d'allégeance et au raffermissement des liens profonds et multiséculaires avec ses souverains. Cette fête avec un caractère particulier permet surtout aux marocains d'incarner l'esprit fondateur de la nation marocaine fière de son histoire tout en inscrivant en lettres d'or le rôle prépondérant de l'institution monarchique, garante de l'unité nationale et de l'identité culturelle et spirituelle du Maroc.



L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a indiqué que la célébration de cette fête est une occasion pour faire le bilan des réalisations accomplies sur la voie de la démocratie, du développement humain durable et du rayonnement du Royaume du Maroc en pleine mutation, sous l'impulsion du Roi Mohammed VI. Et de souligner que fort de ses potentialités naturelles, humaines, culturelles, de ses atouts économiques, de sa stabilité et de sa position géostratégique, le Royaume du Maroc a initié et mis en œuvre d'importante reformes structurantes politiques et socio-économiques en se basant sur une approche inclusive et intégrée qui a placé la coopération Sud-sud au cœur de la politique étrangère du Royaume Chérifien.