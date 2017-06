Le PDG du Groupe Cimaf plaide pour une coopération dynamique avec le Tchad

Le président Directeur général du Groupe Cimaf, Anas Sefrioui a déclaré, lundi 12 juin 2017, lors de l'inauguration de la cimenterie de Lamadji que son groupe CIMAF est désormais en mesure de garantir au Tchad la production de tout type de ciment de qualité conforme aux standards internationaux, dans le strict respect des normes environnementales internationales, d'accompagner les grands chantiers de construction et de participer à la dynamique du développement du pays.



Par ailleurs, il tient à préciser que son groupe a investi dans la matière première locale à travers l'exploitation des carrières afin de valoriser les richesses minérales du pays. « Cette nouvelle usine permettra d'augmenter la capacité de production nationale de ciment, d'assurer l'autonomie pour le pays, ainsi que d'accompagner le développement économique de la République du Tchad. Afin de protéger le secteur industriel local et un nouvel investissement, nous sommes certains que le gouvernement saura prendre des mesures nécessaires notamment en ce qui concerne les importations de ciment. Notre groupe travaille déjà avec les autorités compétentes pour la mise en place d'une norme Tchadienne pour le ciment », a déclaré Anas Sefrioui.



Promotion immobilière



"Dans le cadre de nos investissements de la promotion immobilière, dans les prochaines semaines, les projets de Dembé et Sans fil seront opérationnels et permettront le démarrage de la commercialisation de ces logements", a révélé le président Directeur général (PDG) du Groupe Cimaf.



Le Groupe Cimaf souhaite que ce nouvel investissement ne soit qu'une étape dans la construction d'une forte et durable coopération avec le Tchad.