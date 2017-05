Le Togo participe aux jeux de la solidarité islamique à Bakou

Lomé - L’Azerbaïdjan accueille du 12 au 22 mai 2017 les 4e jeux de la solidarité islamique.



Ces jeux sont organisés par la Fédération sportive de la solidarité islamique et vont se dérouler à Bakou la capitale de l'Azerbaïdjan Le Togo sera représenté à cette rencontre internationale sportive par 9 athlètes. Ces athlètes vont évoluer dans 4 disciplines: boxe, judo, athlétisme et tennis de table.



Une cérémonie solennelle de remise des couleurs nationales présidée par le ministre des sports Guy Madjé Lorenzo a eu lieu à cet effet ce lundi au ministère des sports. Le ministre a saisi l'occasion pour réitérer le soutien de l'Etat et du public sportif togolais à ses ambassadeurs. « L'essentiel n'est pas de participer, mais l'essentiel pour le Togo, c'est de gagner », a-t-il déclaré.



Il est à noter que 4000 athlètes venus de 57 pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique seront à ce rendez-vous sportif. 22 disciplines sont inscrites au programme de ces 4e jeux de la solidarité islamique.



Les 22 disciplines sont: athlétisme, natation, plongée, basketball, volleyball, handball, football, karaté, judo, taekwondo, wushu, tennis, tennis de table, gymnastique artistique et rythmique, lutte, boxe, halterlophilie, deux disciplines handisport(judo visuel et athlétisme) et le zurkhanhé ( sport local au jeu d'arme, réservé aux hommes seulement). Plusieurs disciplines se dérouleront en finale direct, alors que dans d'autres, les athlètes devront passer par l'étape des éliminatoires. Les différentes épreuves vont se dérouler sur 16 sites aménagés pour la circonstance.



Rappelons que les jeux de la solidarité islamique sont un évènement multinational organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique sous l'égide de l'Organisation de la Coopération Islamique. La première édition de ces jeux s’est tenue à la Mecque (Arabie Saoudite) en 2005 et la troisième édition à Palembang (Indonésie) en 2013.