Participation du chef de l’Etat togolais au sommet extraordinaire de l’UEMOA

Lomé, le 10 avril 2017-Le chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé ce lundi 10 avril 2017 à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, où il a pris part au sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



L’analyse de la situation économique et financière de l’Union était à l’ordre du jour de ce sommet.



Les dirigeants des huit pays membres ont abordé également les questions liées à la rationalisation des organes de l’Union dans le sens du renforcement du processus d’intégration, ainsi que les aspects politiques et sécuritaires.



Créée en janvier 1994 à Dakar au Sénégal, l’UEMOA a pour objectif essentiel l’édification, en Afrique de l’ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et services et des facteurs de production.



L’UEMOA est composée du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, ayant en commun l’usage du FCFA.