Report d'un procès en appel d’un directeur d'une radio et d'un conseiller municipal à Moundou

La délibération du procès en appel du directeur de la Radio FM Nada, Beinde Besande et le conseiller municipal, Rodouba Gomna qui devait en principe avoir lieu, ce mardi, est reporté par le parquet général de Moundou pour le 25 juillet prochain.



Ces derniers avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme et 100.000 Francs CFA d'amende.



Poursuivis pour complicité d'outrage à magistrat et atteinte à l'autorité judiciaire, ils ont été placés sous mandat de dépôt dans l'attente de la suite du procès prévu pour le 25 juillet prochain.



Le directeur de la Radio FM Nada, Beinde Besande et le conseiller municipal, Rodouba Gomna passent aujourd'hui 21 jours derrière les barreaux.



Guinambaye, correspondant Alwihda Info à Moundou.