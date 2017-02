ShieldAfrica 2017 : un succès prometteur

ShieldAfrica 2017 vient de fermer ses portes après une 4ème édition particulièrement réussie. Salon international de Sécurité et de Défense, l'événement a réuni de nombreux participants, principalement africains. Le salon a bénéficié du parrainage du ministre d’État, ministre de l'intérieur et de la sécurité de Côte d'ivoire. La veille du salon, une conférence a été organisée en partenariat avec le ministère de la Défense sur le thème Afrique, protégeons notre développement : vers une approche intégrée, qui a accueilli 442 participants.



Le nombre d'industriels exposant est passé de 46 en 2015 à 133 cette année, provenant de 24 pays du monde. 46 Délégations Officielles de 23 pays africains plus 4 délégations de Côte d'Ivoire se sont déplacées pour assister à la conférence et rencontrer les industriels exposant. Parmi ces 115 VIP africains, il fallait noter la présence de 29 Délégations du domaine Sécurité et 21 du domaine Défense. A côté des délégations, 3 237 visiteurs professionnels de 64 pays dont 31 pays africains, experts de la sécurité du continent, se sont rendus sur le salon, afin de découvrir l'offre des exposants, sous l’œil de la presse.



Il n'y a pas de développement sans sécurité. ShieldAfrica présentait donc des équipements et systèmes spécifiques, permettant de répondre aux défis du continent africain : sécurisation des biens, des personnes, des transports, des villes et leurs infrastructures, prévention et lutte contre les catastrophes naturelles et industrielles, maintien et rétablissement de la paix, sécurisation des entreprises privées et beaucoup d'autre préoccupations étaient au programme.



Cette édition marque aussi le retour du salon en Côte d'Ivoire, pays dont l'économie est un moteur du continent africain. Avec son port, son aéroport international, ses nombreux hôtels, ses infrastructures développées, ses entreprises prestataires performantes et son administration particulièrement réactive, Abidjan s'est révélé comme un lieu idéal pour organiser un tel événement.



ShieldAfrica s'impose désormais comme un événement majeur du continent africain. Les organisateurs du salon remercient tous les participants qui ont fait de cette édition 2017 un succès et vous donnent rendez-vous du 21 au 24 janvier 2019 pour la cinquième édition de ShieldAfrica.