Soudan: Attaque des rebelles venant de la Libye

Les autorités soudanaises ont montré à la presse ce dimanche une centaine de personnes supposées être des combattants rebelles faits prisonniers lors d'une grande offensive menée samedi.

Des images de combattants rebelles sont montrées en boucle sur les réseaux sociaux et les autorités soudanaises assurent avoir combattu quatre colonnes des rebelles venant de la Libye voisine. Toujours selon un communiqué officielle, l'armée soudanaise avait mis en déroute les rebelles et a saisi vingt véhicules bien équipés, un camion citerne, un véhicule de transmission et 6 chars en très bon état. Au cours des affrontements, le commandant des forces du mouvement armé de libération de Mini Arkawi a été tué et plus d'une centaine de rebelles auraient été faits prisonniers.

Les autorités ont souligné cet après midi que l'armée procède à un ratissage et qu'un autre communiqué interviendra dans les prochaines heures.

La Libye est devenue l'épicentre des rébellions notamment tchadienne et soudanaise qui exploitent le chaos pour s'armer et menacer la sécurité des pays limitrophes.