Tchad : 109 maisons détruites par des pluies torrentielles dans la Nya Pendé

Le samedi 3 juin dernier, une pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur le département de la Nya, causant d'énormes dégâts matériels dans le village Manne-Boye, dans la sous-préfecture de Miandoum, localité situé à 11km au sud-ouest de la ville de Bébédjia.



Les habitants du village Manne-Boye dans la sous-préfecture de Miandoum ont été stupéfaits et apeurés par un temps qui s'était dégradé brusquement et violemment le samedi dernier par la pluie, accompagné d'un vent violent.



Informé de la situation, le sous-préfet de Miandoum RAPMON KOLIBOUI accompagné de ses proches collaborateurs est descendu lundi dernier sur les lieux du drame afin de compatir avec les habitants du village.



Les dégâts sont considérables, à savoir 109 maisons détruites dont 21 toitures en tôles, 2 blessés, 18 chèvres mortes, une soixantaine de disparus, des centaines de poulets morts et disparus, 8 sacs de mil noyés et des centaines de manguiers deracinés.



Pour pallier à cette situation douloureuse, le sous préfet de Miandoum RAPMON KOLIBOUI a lancé un signal d'alerte au Gouvernement, aux ONG et des personnes de bonne volonté pour venir en aide et sortir le village Manne -Boye à ce drame.



Reouhoudou Innocent, correspondant Alwihda Info à Bébédjia.