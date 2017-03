Tchad : 6 fonctionnaires nommés au ministère de la Sécurité

Un décret n°200, signé du chef de l'Etat Idriss Déby nomme à des postes de responsabilité au ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration. Sur proposition du Ministre Ahmat Bachir, trois fonctionnaires sont nommés au centre de formation continue des cadres de la sécurité intérieure (CFCCSI), et trois autres au centre commun d'entrainement aux techniques d'intervention de police civile (CCETI).



Le Général de Brigade, Pahouing Pagore Nissouba est nommé Directeur du CFCCSI, Neloumta Edwige Ndanguet prend le poste d'adjointe, tandis que le Commissaire de Police, Brahim Khalil Ahmat devient Directeur des Etudes et de la Programmation.



Le Commissaire Divisionnaire de Police, Abdoulaye Mansour est nommé Directeur du CCETI, tandis que le Colonel Mahamat Brahim Macki devient Directeur adjoint. Pour sa part, Ngueyam Ngueta assure désormais la fonction de Directeur des Etudes et de la Programmation.



Ces deux centres d'entrainements ont été créés le 24 mars 2014, par les décrets n°194 et 195, et visent à former les cadres de la sécurité intérieure, aux techniques d'intervention de police civile.