Tchad : 8 mentions "très bien" au baccalauréat

Cette année, les résultats sont en légère hausse par rapport à l'an dernier. Parmi l'ensemble des candidats admis d'office, 8 garçons ont obtenu la mention "Très bien", dont 4 en série D "Scientifique", 1 en série C, 1 en série AA, et 2 en série DA (liste ci-dessous) . Parmi les huit, cinq d'entre-eux ont composé dans un centre à N'Djamena, tandis que les trois autres ont composé dans d'autres villes.



2832 candidats ont obtenu la mention "assez-bien", tandis que 365 personnes obtiennent la mention "Bien". Au total, 3205 personnes ont obtenu une mention.



783 filles ont obtenu une mention cette année, contre 2422 mentions pour les garçons.



Au total, 4201 filles et 11.163 garçons ont été admis d'office au baccalauréat session 2017.