Tchad: Abderaman Koulamallah accuse les rebelles d'être en connivence avec des terroristes

Le président de l'Union Démocratique Tchadienne (UDT), Abderaman Koulamallah a déclaré lors de la conférence qu'il a animé à la maison des Médias que les mouvements rebelles tchadiens opèrent dans des zones contrôlées par des mouvements terroristes en Libye, mais ne sont basés pas dans une zone sous le contrôle du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale.



Il a précisé que l'Union des Forces pour la Résistance (UFR) de Timane Erdi Betchi n'existe plus, arguant que ce mouvement est disloqué à 95% et que ses membres ont déjà regagné la légalité.



Il a souligné que l'UFR est dirigée par un seul individu, faisant allusion à Timane Erdimi qui s'est "pratiquement allié à des mouvements terroristes". Par ailleurs, il souligne que ces rebelles qui ont attaqué récemment la position de l'armée tchadienne proviennent d'un endroit sous le contrôle des mouvements terroristes.



"Il ne faut aucun doute que les mouvements rebelles tchadiens basés en Libye sont les alliés inconditionnels des terroristes. Le FACT est basé à Misrata, fief d'un mouvement terroriste soutenu par le Qatar. Je ne partage plus ce que j'ai fait de militer dans un mouvement rebelle où un Etat nous imposait nos chefs et nos convictions. Mon passage en rébellion ne correspond ni à mes convictions ni au moins à mon engagement politique", a martelé le président du parti politique de l'Union Démocratique Tchadienne (UDT), Abderamane Koulamallah.