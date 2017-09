Tchad : Amnesty inquiet de la dégradation de la situation des défenseurs des droits humains

Amnesty International a rendu public ce jeudi 14 septembre 2017 au CEFOD, à N’Djamena un nouveau Rapport qui analyse la dégradation de la situation des défenseurs des droits humains et des journalistes au Tchad.



Intitulé «Entre récession et répression : Le coût élevé de la dissidence au Tchad», le rapport rassemble des informations sur les violations des droits humains dont les défenseurs ont été victimes depuis 2015, sur une période marquée par l’élection présidentielle, des attaques de Boko Haram sur la capitale et plus récemment, la crise économique.



Au cours de la conférence publique, Monsieur Alioune Tine, Directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Balkissa Idé Siddo, Chercheur sur l’Afrique centrale et Mme Kine Fatime Diop, Chargée de Campagnes pour l’Afrique de l’Ouest ont présenté les principaux résultats du rapport aux médias nationaux, régionaux et internationaux ; la méthodologie et les recommandations de l’organisation aux autorités Tchadiennes, à leurs partenaires et à la communauté internationale ; la campagne d’Amnesty International « Osons le courage » et une vidéo résumant les résultats clés du rapport.