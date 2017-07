Tchad : Aucun décès causé par les forces de l'ordre après une émeute, selon le préfet de Mandélia

Le préfet de Mandélia, Alkhali Adoum joint au téléphone par Alwihda Info, informe que lors de la manifestation de ce matin à Mandélia, un jeune homme âgé de 18 ans est mort après avoir été poignardé par des personnes non identifiées. Il ajoute que les forces de l'ordre "n'y sont pour rien", admettant que celles-ci n'ont fait usage que de gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre, sans entrainer des morts, ni des blessés.



Par ailleurs, il indique que l'incident de ce matin est lié à l'assassinat du chauffeur Mahamat Yerima, surnommé "Garantie", tué à son domicile par des personnes armées non identifiées, il y a, à peine deux jours.



"Une personne qui apportait des repas à l'un des suspects incarcérés a été prise à partie et sa moto brûlée par les proches de la victime, ce qui a dégénérer en un mouvement d'humeur qui a été circonscrit rapidement par les forces de l'ordre. Même le jeune qui est décédé suite à un coup de poignard n'est pas un habitant de ma circonscription administrative. Nous avons interpellé 6 personnes suspectées d'être impliquées dans l'assassinat, mais il appartient à l'enquête de déterminer les responsabilités des uns et des autres. Je vous assure que la situation est calme", a déclaré le préfet de Mandala, Alkhali Adoum Kory.