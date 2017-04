Tchad : Bilan définitif de 4 morts au Mayo Lémié, après un contrôle routier meurtrier

Le bilan définitif est de 4 morts à Abba Limane, dont le commandant de brigade de Guelending, son garde de corps, et deux civils, après un violent incident, a confirmé le secrétaire général du département Mayo Lémié, contacté hier matin par Alwihda Info.



Un contrôle routier qui vire au drame



Le commandant de Brigade, Mahamat Allafouza Djizem et l'un de ses gardes du corps ont été tués, à coups de couteaux, jeudi 27 avril 2017, à Abba Limane situé 35 km à l'Est de Guelendeng, dans le département de Mayo Lémié, dans la région du Mayo Kebbi, par des individus, encore non identifiés.



L'assassinat fait suite à un vaste contrôle ayant permis la confiscation de plusieurs engins à deux roues, qui ne sont pas en règles. Les propriétaires des motocycles refusaient de payer l'amende forfaitaire, et ont finis par encercler le commandant de Brigade, Mahamat Allafouza Djezeme et l'un de ses éléments avant de leurs asséner plusieurs coups de couteaux.



Une autre source sur place rapporte que le commandant de Brigade, Mahamat Allafouza Djezem, encerclé par les propriétaires des engins à deux roues récalcitrants, aurait dégainé son arme pour tirer en l'air en vue de les disperser.



L'une des balles aurait atteint mortellement l'un des propriétaires d'une moto confisquée, entrainant un déchainement des autres propriétaires sur lui.



Les présumés assassins du commandant de Brigade Allafouza Djezem de Ligna sont toujours en fuite, tandis que les forces de l'ordre mènent d'actives recherches. Plusieurs chefs traditionnels et autres proches de ces présumés assassins de cet officier de la gendarmerie avaient été, dans un premier temps, mis aux arrêts pour des nécessités d'enquête.