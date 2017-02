Tchad : Comment a été créée la garde présidentielle

Dès 1990, un détachement d’une demi-douzaine d’agents des renseignements français se relaient au Tchad et forment plusieurs dizaines de gardes du corps de la sécurité présidentielle. C'est le service action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure qui s'en charge.



Entre 1994 et 1995, il faut renforcer la garde rapprochée pour protéger le chef de l'Etat, et la sureté présidentielle tchadienne va bénéficier d'une mission d’assistance dans le cadre de la protection présidentielle, aussi appellée « formation cobra ».



"L’armée tchadienne ne dispose d’aucune structure dédiée à la formation protection rapprochée. Il faut sans arrêt batailler pour trouver une salle, des terrains d’entraînement", souligne l'ex-agent Jean Marc Gadoullet qui se livre dans son ouvrage "Agent secret", paru en septembre 2016.



L'objectif est de renforcer la sureté présidentielle. Les soldats de la sureté présidentielle tchadienne bénéficient d'un entraînement au tir, techniques de déplacement, méthodes de neutralisation, et de conduite de véhicule en convoi.



Ainsi, des gardes du corps, des conducteurs, des chefs d’équipe et des spécialistes NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction d’explosif), c’est-à-dire des artificiers chargés de neutraliser les colis suspects, seront formés. La sureté présidentielle sait aussi désormais utiliser des scanners et portiques de sécurité.