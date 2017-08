Tchad : Des nouvelles mesures de sécurité imposées aux moto-taxis dans le 5ème arrondissement

Le maire de la commune du 5ème arrondissement, Mahamat Saleh Moussa a fait, ce matin, dans la cour de ladite institution, un point de presse relatif à la réorganisation des mototaxis dans sa circonscription administrative en présence de plusieurs taximans.



Dans le cadre de la lutte contre le développement du phénomène de braquages et de vols des taxis par des malfrats, la commune du 5ème arrondissement de la capitale prend une panoplie de mesure qui consiste en autres d'exiger aux mototaximans opérant dans sa circonscription administrative de se doter des motos de couleur vert-citron portant les inscriptions suivantes sur les motos sur chaque côté du réservoir estampillé 5ème arrondissement et le numéro de référence de la moto.



Une fiche d'identification contresignée par l'intéressé qui comportera des informations sur la moto et le moto-taximan s'engageant à respecter la limitation de vitesse, la non-conduite en état d'ivresse, l'interdiction de transport en amazone, l'interdiction de l'utilisation des appareils portables en pleine circulation et le respect du code de la route.



Pour être facilement identifiable, le moto-taximan portera désormais dans la commune du 5ème arrondissement une chemise de couleur vert-citron au col noir sur lequel est mentionné « Commune du 5ème arrondissement », ainsi que le même numéro porté sur le réservoir et doté d'un badge portant le même numéro de référence et l'identité du conducteur.