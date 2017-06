Tchad : Formation de 32 journalistes dans l’analyse et la conduite des débats sociétaux et politiques

L'ONG française GRET a lancé, lundi 5 juin 2017, à la Maison des Médias du Tchad, le deuxième volet de formation des journalistes de la presse publique et privée sur le "renforcement du rôle des médias francophones dans le débat politique". Cette formation initiée du GRET vise à développer chez les journalistes une capacité d'analyse et une compétence dans la conduite d'un débat contradictoire et constructif qui permet de renforcer la capacité d'une presse responsable gage d'un développement de la démocratie participative.



Au total 32 journalistes, issus de 24 publications écrites, 5 radios et 3 de télévisions publiques et privées suivront des formations qui porteront à savoir sur le renforcement de leur compétences journalistiques de base, le développement d'une capacité d’analyse sur les thèmes politiques et sociaux via des reportages et d'enquête et la formation à l'animation.



Cette formation de GRET à l'attention des journalistes tchadiens soutenue par l'Ambassade de la France a débuté en 2016 et se terminera en 2018.