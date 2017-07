Tchad : L'AJPDAR épouse l'idée d'un Etat unitaire fortement décentralisé

Le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD), Mahamat El-Mahadi Abdramane, a fait, samedi 22 juillet 2017, à la Maison de Médias du Tchad, un point de presse relatif aux consultations et aux concertations sur le forum des réformes institutionnelles.



Ce point de presse vise, d'après l'AJPDAR-TCHAD, à encourager cette initiative du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la promesse électorale du président destinée à renforcer la démocratie au Tchad, à améliorer le fonctionnement de l'État et à moderniser les institutions en les adaptant aux réalités Tchadiennes.



Le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD), Mahamat El-Mahadi Abdramane a indiqué que son association entend organiser dans les tous prochains jours une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national pour relayer le message de la paix, de la concorde nationale et de développement durable contenu dans ce document auprès de la jeunesse Tchadienne.



Par ailleurs, il opte pour l'État unitaire fortement décentralisé conformément aux vœux des participants à la conférence nationale souveraine. Toutes fois, l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD) dit comprendre la colère de la plate-forme syndicale revendicative, et l'exhorte à revenir à la table de négociations car "seul le dialogue peut leur permettre de résoudre leurs problèmes".