Tchad : L’envoyée spéciale de la France en Libye reçue à la Présidence

L’Envoyée spéciale de la France en Libye, Mme Elisabeth Barbier a été reçue aujourd'hui par le chef de l'Etat Idriss Déby, en présence du ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Bichara Issa Djadallah.



Le Tchad joue et continue de jouer un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme dans le sahel. Les discussions ont porté sur "les tenants et aboutissants du bourbier libyen et les voies de sortie de crise".



Le Tchad est un interlocuteur clé dans le dossier libyen. En effet, la diplomatie française estime qu'Idriss Déby est "le seul qui ait une véritable connaissance de la zone et notamment des différents chefs de tribu".